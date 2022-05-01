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Ukraynalı doktor Rodyuk, savaş sırasında hastanede yaşadıklarını anlattı
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01 Mayıs 2022 Pazar 16:12:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 16:12:00

Ukraynalı doktor Rodyuk, savaş sırasında hastanede yaşadıklarını anlattı

Kaynak: AA

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın izlerini taşıyan Makariv köyündeki bölge hastanesi çalışanı anestezi doktoru Lyudmila Rodyuk, saldırılar esnasında görevlerini yerine getirdiklerini ve ameliyatlara devam ettiklerini söyledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Makariv köyü, merkezi konuma sahip olması nedeniyle savaşın ilk günlerinde Rus ordusunca kuşatılarak, saldırılara maruz kaldı.

Kiev'in merkezine yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Makariv'e giden yolların bloke edilmesi de bu köydeki bölge hastanesine yaralı asker ve sivillerin ulaştırılmasını engelledi. Söz konusu hastaneye ulaşmaya çalışanlar da saldırıya uğradı ve öldürüldü.

"Saldırlar esnasında ameliyatlara devam ediyorduk"

Makariv köyündeki bölge hastanesi çalışanı anestezi doktoru Lyudmila Rodyuk, saldırılar esnasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Rodyuk, havadan ve karadan saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, bu süreçte korkunç anlar yaşadıklarını vurguladı.

Saldırılara rağmen çalıştıklarını dile getiren Rodyuk, "Saldırılar esnasında hastaneyi terk etmedik. Vatandaşlara yardımcı olmak zorundaydık. Kendi görevimizi yerine getirdik. Yaralı asker ve sivilleri tedavi ettik. Bazılarını kurtarabildik bazıları ise ameliyat masasında son nefesini verdi. Ölenlere yazık. Bazı yararlıların da hayatta kalmalarını sağladığımız için seviniyoruz." dedi.

Rodyuk, yardımcı oldukları kişilerin kendilerine teşekkür ettiklerini ve destek verdiklerini dile getirerek, "Bir kadın erken doğum yaptı. Doğumunu hastaneye ateşler devam ederken yaptırmak zorunda kaldık. Her şeye rağmen bebek sağlıklı doğdu." diye konuştu.

Sirenler çaldığında hastanedeki sığınağa girdiklerini aktaran Rodyuk, ağır yaralılar hastaneye getirildiğinde ise ameliyathaneye çıktıklarını söyledi.

"Hastaneye ulaşmaya çalışanlara ateş açılıyordu"

Köyün merkezi bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Rodyuk, bu nedenle Rus askerlerince kuşatıldığını ve sürekli bombalandığını kaydetti.

Rodyuk, "Diğer yerleşim birimlerinden insanlar hastaneye ulaşamıyordu. Hastaneye ulaşmaya çalışanlara da ateş açılıyordu. Bir yaşlı çift hastaneye gelirken tarandı. Cesetleri hastane önüne bırakıldı, biz de onları burada toprağa verdik." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ukrayna Makariv köy Kiev
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