Taras Kachka, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ukrayna Ekonomi Bakanı Igor Petraşko arasındaki görüşmenin ardından sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, “Birkaç gün önce Türkiye'den güncellenmiş bir tarife (gümrük vergileri) teklifi aldık. Bu fiilen müzakerelerin yeniden ilerlediği anlamına geliyor” ifadesini kullandı. “Bu tarife önerisi ve Türkiye’nin gümrük vergilerinin yatay artırılması konusundaki tutumu ikili ticaret için entegre bir çözüm bulma olanağı sağlayacak” diyen Ukraynalı yetkili, “Bunun nasıl olacağını söylemek için henüz erken. Fakat açık ki, böyle bir imkan var” değerlendirmesini yaptı.

“AKTİF ÇALIŞMA YÜRÜTECEĞİZ”

Müzakerelerin devamının cumhurbaşkanları düzeyinde karar alınmasını gerektirdiğini belirten Kachka, “Önümüzdeki haftalarda bu tür siyasi kararlara zemin hazırlamak için aktif çalışma yürüteceğiz. Özellikle, müzakereciler seviyesinde detaylı istişarelerde bulunuyoruz” bilgisini paylaştı. Ukraynalı Bakan Yardımcısı, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde alınacak tüm kararlarda, iş dünyasının temsilcileri tarafından kısa süre önce yapılan istişarelerde dile getirilen fikirlerin göz önünde bulundurulacağına da işaret etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, geçen temmuz ayında Antalya’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye-Ukrayna serbest ticaret anlaşması müzakerelerini 2020’de sonlandırmayı arzu ettiklerini ifade etmişti.