Ukraynalı ayrılıkçılara Rus pasaportları dağıtılmaya başlandı

Ukrayna’da 2014 yılında başlayan iç savaşta Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki muhalifler tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan etmiş ve Rusya ile birlikte hareket etme kararı almıştı. İç savaşın başladığı zamandan itibaren süren gerilim nedeniyle sivil halk büyük zarar görmüş, özellikle uluslararası dolaşım hakları engellenmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Nisan ayında bir kararnameye imza atarak Ukrayna’daki muhaliflerin bölgesinde yaşayan Ukrayna vatandaşlarının Rusya pasaportu alabilmesinin önündeki engelleri kaldırdı.

Kararın onaylanmasından sonra Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Rostov şehrinde oluşturulan ofiste ilk pasaportlar verilmeye başlandı. Pasaportların verileceği noktaların önümüzdeki günlerde arttırılacağı öğrenilirken, muhaliflerin bölgesinde yaşayan sivillerin Rusya pasaportlarına yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.

Kararla birlikte Ukrayna’nın doğusunun Rusya tarafından fiilen ilhak edilmesinin önü açılıyor.

İHA