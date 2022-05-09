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09 Mayıs 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 08:30:00

Ukrayna'dan yardım çağrısı: Rus saldırılarına karşı çok namlulu roketatarlara ihtiyacımız var

Kaynak: AA

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 75. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus saldırılarından sivillerin korunması için çok namlulu roketatarlara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 75. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ZELENSKİ: RUS SALDIRILARINA KARŞI ÇOK NAMLULU ROKETATARLARA İHTİYACIMIZ VAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus saldırılarından sivillerin korunması için çok namlulu roketatarlara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Çevrim içi düzenlenen G7 Liderler Zirvesine katılan Zelenski, Ukrayna ve Rusya arasında 2 aydan fazla devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun dün, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Bilohorivka köyüne havadan saldırı düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, "Rus bombasıyla yapılan saldırıda burada 60 kişi öldürüldü. Bu kişiler, köydeki okulda saldırılardan saklanıyordu. Bu, Nazilerin Avrupa'ya yaptığı kötülüğü taklit etmek demektir." dedi.

Rusya'nın Odessa ve diğer kentlere saldırı düzenlediğini belirten Zelenski, "Sivilleri Rus saldırılarından koruyabilecek çok namlulu roketatarlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi gerektiğini ifade eden Zelenski, "Zorbalığa hizmet eden tüm Rus memurları, kolluk kuvvetlerinde çalışanlar ve özellikle de hakimlerin yaptırım listelerinde yer alması gerekiyor. Bu şahıslar listelerde henüz yok. Savaş suçlu işleyen tüm Ruslar, adalete teslim edilmeli ve uluslararası işbirliği yoluyla tutuklanmalıdır." dedi.

Ukrayna'ya maddi desteğin sağlanmasının önemine işaret eden Zelenski, savaşta hasar gören altyapıyı onarmak için en az 600 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Zelenski, küresel gıda pazarının istikrarın sağlanması için girişimlerinin pekiştirilmesinin önemini vurguladı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

06:00 Almanya'nın Köln kentinde bir araya gelen aralarında Rusların da olduğu yaklaşık 2 bin kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto ederek "savaşa hayır" dedi. Mavi-Sarı Haç (Blau-Gelbes Kreuz) Derneği tarafından, 8 Mayıs 1945'te sona eren 2. Dünya Savaşı'nın bitişini anmak için Deutz Tersanesinde düzenlenen mitingde, ellerinde Ukrayna bayrakları olan protestocular, Rusya ve lideri Vladimir Putin aleyhine sloganlar yazılı dövizler taşıdı.

05:00 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'da "iğrenç savaş suçları" işlendiğini ve bunlardan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumlu olduğunu söyledi.

04:30 ABD yönetimi, Rusya'nın büyük bankalarından Sberbank'ın 8 ve Gazprombank'ın 27 yönetim kurulu üyesi ile devlete ait 3 televizyon kanalına yaptırım uyguladı.

03:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus saldırılarından sivillerin korunması için çok namlulu roketatarlara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

02:30 Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde bir okula Rusya tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıyı kınayarak, barbarca saldırıları nedeniyle Rusya yönetimine hesap sorulacağını bildirdi.

02:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus birliklerinin kuşatması altındaki Mariupol kentine girişi, askeri yöntemlerle sağlamanın bugün için imkansız olduğunu söyledi.

01:00 G7 ülkeleri, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesi kutlamalarının yıl dönümünde çevrim içi olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüştükleri zirveye ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2. Dünya Savaşı'ndan 77 yıl sonra Ukrayna'nın egemenliğini hiçe sayarak işgali seçtiği" ifadesi kullanıldı.

00:50 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşını kazanamayacağını, Ukrayna'nın hayatta kalacağını söyledi.

Etiketler : UKRAYNA RUSYA ABD ALMANYA
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