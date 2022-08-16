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16 Ağustos 2022 Salı 22:21:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 22:22:00

Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatında Türkiye başı çekti

Kaynak: AA

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Küresel gıda krizinin ve artan gıda fiyatlarının çözümüne yönelik Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın ardından Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ve diğer gıda maddelerinin yüzde 26'sı Türkiye'ye geldi.

BM'nin İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezinin açıkladığı verilere göre, Türkiye, Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddeleri ihracatında yüzde 26 ile başı çekti.

1-15 Ağustos tarihlerinde Ukrayna'nın Odesa, Çornomorsk ve Yuzni/Pivdennyi limanlarından tahıl yüklü 21 gemi çıktı ve bu gemilerde 563 bin tondan fazla tahıl ve diğer diğer gıda maddeleri yer aldı.

Artan gıda fiyatlarının çözümüne yönelik Ukrayna'dan şimdiye kadar yapılan tahıl ihracatında Türkiye'yi, yüzde 22 ile İran ve Güney Kore izledi.

Ukrayna tahılının yüzde 8'i Çin, yüzde 6'sı İrlanda, yüzde 5'i İtalya, yüzde 4'ü Cibuti, yüzde 2'si ise Romanya'ya gitti.

Etiketler : BM istanbul Ukrayna tahıl
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