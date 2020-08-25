Ukrayna'dan Türkiye'ye devlet nişanı

Ukrayna, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı devlet nişanına layık gördüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Kalın, Çavuşoğlu ve Bayraktar'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin imzaladığı kararnameyle devlet nişanına layık görüldüğü belirtildi.

Kararnamede, Ukrayna'nın uluslararası otoritesinin güçlendirilmesi ve devletler arası iş birliğinin geliştirilmesine yaptıkları katkı dolayısıyla Kalın, Çavuşoğlu ve Bayraktar'a devlet nişanı verileceği kaydedildi.