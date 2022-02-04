Ukrayna'dan Türkiye açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'yle dün imzalanan anlaşmaların tüm korkutmalara rağmen ülkesinin ayakları üzerinde sağlam durduğunun ve dostlarının Ukrayna'ya inandığının kanıtı olduğunu söyledi.

Kuleba, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, dün Türkiye'yle 8 önemli stratejik anlaşma imzaladıklarını hatırlattı.

Anlaşmaların tüm tehditlere ve korkutmalara rağmen ülkesinin ayakları üzerinde sağlam durduğu, güvenli bir şekilde gelişmeye devam ettiği ve dostlarının Ukrayna'ya inandığının kanıtı olduğunu aktaran Kuleba, Moskova'nın korkutma stratejisinin işe yaramadığını ifade etti.

Kuleba, risklerin devam ettiğini ve her senaryoya karşı hazırlandıklarını belirterek, Rusya'nın bu raundu kaybettiğini söyledi.

Kiev'de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması dahil 8 anlaşma imzalanmıştı.