Ukrayna'dan Türk turizmine övgü: Ülkemizde uygulamak istiyoruz

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28 Nisan 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:28 Nisan 2021 Çarşamba 13:43:00

Ukrayna'dan Türk turizmine övgü: Türkiye'nin tecrübesini ülkemizde uygulamak istiyoruz

Kaynak: AA

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Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko, Türk turizminden övgü dolu sözlerle bahsederek, "Türkiye'nin tecrübesini ülkemizde uygulamak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı için Antalya'ya gelen Tkachenko, Türk turizminden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Beraberindeki heyetle Aspendos Antik Kenti'ni gezen Tkachenko, Antalya'da verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye ile Ukrayna arasında geçmişten bugüne çok özel bir ilişki bulunduğunu anlatan Tkachenko, turizmde de iki ülke arasında önemli iş birliği bulunduğunu, Ukrayna'nın Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

- "TÜRKİYE'NİN TECRÜBESİNİ ÜLKEMİZDE UYGULAMAK İSTİYORUZ"

Toplantıyla Türkiye'deki turizm alanında alınan tedbirleri yerinde görme imkanına kavuştuğuna değinen Tkachenko, "Güvenli Turizm Sertifika Programı, gerçekten çok ilginç bir girişim, bu konudaki Türkiye'nin tecrübesini değerlendirip, öğrenip, ülkemizde uygulamak istiyoruz." dedi.

Tkachenko, Türkiye'nin Kovid-19'a karşı yürüttüğü aşılama çalışmalarının da turizm açısından önemli olduğuna işaret etti.

Özellikle turizm sektörü çalışanlarının aşılanmasının örnek alınacak bir uygulama olduğunu vurgulayan Tkachenko şunları ifade etti:

"Turizm alanında çalışan personelin aşılanmasıyla ilgili biz de Ukrayna'da benzer bir işlem yapmak isteriz. Aşılama çalışmasıyla turistler gerçekten burada tatil yapılabilecek yerlerin olduğunu ve güvenli tatil yapabileceklerini anlayacak. Sektörde çalışan personelin aşılanması sayesinde kesinlikle Ukrayna'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısı artacaktır."

Türkiye'den Ukrayna'ya gidecek turist sayısında da artış beklediklerine değinen Tkachenko, yürüttükleri tanıtım faaliyetleri sayesinde daha fazla Türk misafiri Ukrayna'da ağırlamayı planladıklarını kaydetti.

- UKRAYNA BASINI TÜRKİYE'YE GELECEK

Ukraynalı turistlerin Türkiye'ye gelmesi yönünde de çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Tkachenko, "Kampanyanın en parlak örneği benim. Aynı zamanda mayısın ortasında Ukrayna basınından bir grup, buraya gelecek, buraları gezecek, güvenli turizmin ne anlama geldiğini, neler yapıldığını görecek ve Ukraynalılara anlatacak. Ukrayna medyasında Türkiye'deki tatille ilgili tanıtımlar yapılacak." diye konuştu.

Tkachenko, iki ülkenin tarihi, kültürü ve geçmişiyle birbirine yakın olduğunu, Ukraynalıların kültürel zenginlikleri görmek için de Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Etiketler : TÜRKİYE UKRAYNA turizm sektörü Kovid-19
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