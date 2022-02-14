VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mustafa Sarıgül: Halk TV, objektif yayın yapıyorsa ayrı gayrı demeden TDP'yi de o ekrana çıkarmak zo...
Ukrayna'dan tansiyonu düşürecek adım
İşte illere göre haftalık vaka sayısı
Başkan Erdoğan "KDV" konusunda uyardı
Atina Türk İHA'larına karşı çare arıyor
Yunanistan sinir uçlarımızı zorluyor
İndirim yapmayan yandı!
ABD ve Ukrayna anlaştı
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Alyans parmağında
Sürpriz proje
Siyah şıklık
Sabırsızlıkla Tarkan'ı bekliyor
Emlak zengini çıktı
STRES çene kasına da zarar
Sabah saatlerinde soğuktan korunmalı
Alzheimer'a karşı beyni aktif tutun
Şizofrenide zamanında ve güçlü tedavi önemli
Kayak yaralanmalarında önce bilinç kontrol edilmeli
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 14 Şubat
BAE: Başkan Erdoğan'ın ziyareti ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açıyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini söyledi
Sağlık personeline şiddet uygulayan zanlılar tutuklandı
Ermenistan'da korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi
14 Şubat 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 12:00:00

Ukrayna'dan tansiyonu düşürecek adım

Kaynak: aksam.com.tr

ABONE OL

Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi Vadim Pristaiko, “Ukrayna savaşı önlemek için NATO'ya üyelik hedefinden vazgeçmeyi düşünebilir.” dedi.

Rusya'nın en önemli taleplerinden birisi olan Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması konusunu Batı ülkeleri kabul etmedi. İttifakın herkese açık olduğunu belirten Avrupa devletleri "Putin'in diğer konulardaki görüşlerini değerlendirebiliriz" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Pristaiko, BBC'ye verdiği röportajda ülkesinin savaşı önlemek için NATO'ya katılma arzusundan vazgeçmeye istekli olabileceğini söyledi.

ZELENSKİY, GERGİNLİĞİ DÜŞÜRMEK İÇİN BİDEN'I KİEV'E DAVET ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ı gerginliği düşürmek için Kiev'e davet etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna etrafındaki güvenlik durumunu ele aldı.

Zelenskiy, ülkesinin tüm riskleri anladığını ve her gelişmeye hazır olduğunu belirterek, "Ukrayna'ya karşı her gerginliği durduracağız. Ukrayna'nın başkenti Kiev, diğer şehirler Harkiv, Lviv, Dnipro ve Odesa güvenli ve sağlam koruma altında." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'a ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine sarsılmaz desteği için teşekkür eden Zelenskiy, ülkesinin güvenliği olmadan Avrupa'nın güvenliğinin olmayacağına dikkati çekti.

İki lider, barış görüşmelerinin tekrar başlaması için diplomatik çabaları, ayrıca Rusya'ya olası yaptırımları ele aldı.

ABD ile savunma alanında aktif iş birliğini takdir eden Zelenskiy, "Henüz NATO üyesi değiliz. Bu nedenle ancak güçlü bir Ukrayna ordusu ülkemizin güvenliğinin teminatıdır." diye konuştu.

Biden'ı Ukrayna'ya davet eden Zelenskiy, Biden'ın yakın zamanda Kiev'e bir ziyaretinin güçlü bir sinyal ve gerginliği düşürmeye katkısı olacağını aktardı.

Etiketler : Ukrayna RUSYA NATO
İkinci kez hapse girecek

İkinci kez hapse girecek
Oscar'dan umutlu değil

Oscar'dan umutlu değil
Müzik dünyasına transfer

Müzik dünyasına transfer
Kaderimin oyunu

Kaderimin oyunu
‘Barbaroslar' büyük bir şans

‘Barbaroslar' büyük bir şans
-17 derecede defile

-17 derecede defile
İstinaf davasında hakaret sayıldı

İstinaf davasında hakaret sayıldı
Çocuk kısmet

Çocuk kısmet
Hamilelik pozu

Hamilelik pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER