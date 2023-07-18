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18 Temmuz 2023 Salı 19:55:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 19:55:00

Ukrayna'dan Tahıl koridoru çıkışı: Rusyasız da devam edebileceğimizi göstermeliyiz

Kaynak: AA

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna ve başka ülkelerin Rusya olmadan tahıl ihracatını sürdürmek için görüşmeler yürüttüğünü bildirdi. Mevcut durumun sürdürülemeyeceğine dikkati çeken Kuleba, "Risk almak zorundayız ve Rusya olmadan da devam edebileceğimizi gösterebilmeliyiz." şeklinde konuştu.

Kuleba, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında basına açıklamada bulundu.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasının ardından Ukrayna tahılının küresel pazarlara ulaştırılmasının önem taşıdığına işaret eden Kuleba, bunun için "siyasi iradenin" gerekli olduğunu söyledi.

Bakan Kuleba, bunun kolay bir durum olmadığını vurgulayarak, "Rusya, anlaşmadan çekildi. Türkiye, BM ve Ukrayna ya da başka ülkeler ya mevcut çerçeveyi kullanabilir ya da yeni bir girişim ortaya koyabilir. Tabii en büyük sorun, Rusya'nın tahıl taşıyan bir gemiyi vurma ihtimali. Tüm seçenekler görüşülüyor." ifadesini kullandı.

Kuleba, bazı BM üyesi ülkelerin, Ukrayna'ya silah verilmesinin savaşı tetiklediği düşüncesine ilişkin Ukrayna'ya silah verilmemesinin ülkenin savaşı kaybetmesi ve savunmasız kalması anlamına geleceğine işaret etti.

Etiketler : Ukrayna Dışişleri Bakanı tahıl ihracatı Rusya olmadan devam SEO uyumlu metin
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