"Fransa ve Almanya hata yaptı"

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11 Nisan 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 08:33:00

Ukrayna'dan NATO çıkışı: Almanya ve Fransa'nın Ukrayna kararı hataydı

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD basınına açıklamalarda bulundu. Kuleba, “2008 yılında Almanya ve Fransa'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmasına karşı çıkmaları hataydı” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuleba, Ukrayna'daki son duruma değinerek, "Ukrayna'da bu korkunç yıkımın sebebi olanlarla, savaş suçu işleyenlerle aynı masaya oturup konuşmayı düşünmek bile çok zor. Ancak Bucha'daki gibi akan kanı durduracaksa ve Kramatorsk'taki gibi saldırılar son bulacaksa müzakere imkanı değerlendirilmeli. Ben ne hissedersem hissedeyim insanları ölmekten ve binaları yıkılmaktan kurtaracak bir şans varsa değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik ilk planının "başarısız olduğunu" aktaran Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'daki Rus birliklerin başına General Alexander Dvornikov'un atanmasına ilişkin ise, "Rusya ne yapmayı planlıyorsa yapsın, bizim stratejimiz var ve bu strateji, bu savaşı kazanacağımıza ve topraklarımızı kurtaracağımıza olan güvene dayalıdır" dedi.

"FRANSA VE ALMANYA HATA YAPTI"

2008 yılında Almanya ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik NATO dahilinde aldığı kararın hata olduğunu belirten Kuleba, "Almanya ve Fransa'nın 2008 yılında Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi yönünde kullandıkları oy stratejik bir hataydı. Eğer NATO üyesi olsaydık bu savaş başlamazdı. Bu hatanın bedelini Almanya ve Fransa değil biz ödüyoruz" dedi.

Etiketler : rusya ukrayna savaş
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