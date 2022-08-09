Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yapıldı
Kaynak: AA
Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlileri, Ukrayna'dan gelen 44 bin ton mısır yüklü "Riva Wind" ve 66 bin ton mısır yüklü "Glory" isimli gemilerdeki denetimlerini gerçekleştirdi.
Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'dan hareket eden 44 bin ton mısır yüklü "Riva Wind" ve 66 bin ton mısır yüklü "Glory" isimli gemiler, dün akşam saatlerinde İstanbul'da Ahırkapı'ya demirledi.
Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM temsilcileri, demirleyen gemilere öğle saatlerinde giderek denetimlerini gerçekleştirdi.
Heyet, denetimlerini tamamlamalarının ardından gemilerden ayrıldı.
- İsrail, havalimanlarından birini Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Batı Şeria'daki Filistinlilere açıyor
- Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yapıldı
- "Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecine zarar vermenin kimseye faydası yok"
- Ermenistan üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor
- İngiltere'de 'üçüncü derece sıcaklık' uyarısı yapıldı
- ABD'den kriz çıkaracak itiraf!