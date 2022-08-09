VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yapıldı
İstanbul için yağışlı hava uyarısı
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu
Şanlıurfa'nın tepsi kebabı coğrafi işaretle tescillendi
TMSF: Hiç kimse kayyımlar hakkında soruşturma açamaz' iddiaları doğru değildir
AB ilaç düzenleyicisi, Pfizer/BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısını inceliyor
"Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecine zarar vermenin kimseye faydası yok"
Ermenistan üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor
'32. Akbank Caz Festivali' 24 Eylül'de başlayacak
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan transfer açıklaması
Bakan Nebati: Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır
Bakan Dönmez: Abdülhamid Han, Doğu Akdeniz'de arama kuyuları açacak
İngiltere'de 'üçüncü derece sıcaklık' uyarısı yapıldı
Anayasa Mahkemesinden Ali İsmail Korkmaz kararı
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de 100'e yakın terörist kaldı
Tatar, Rum tarafının sıkıştırmanın yolunu açıkladı
Bahçeler QUA Granite'in Vitoria Anthracite ürünü ile yenileniyor
ABD'den kriz çıkaracak itiraf!
Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm ders kitaplarının illere gönderildiğini açıkladı
Abdülhamid Han sefere çıktı! Yeni sondaj rotamız Akdeniz
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Fiyatları düşürün
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Konya'da
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı olayında yeni gelişme! 9 kişi adliyeye sevk edildi
MSB: PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
09 Ağustos 2022 Salı 17:20:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 17:20:00

Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlileri, Ukrayna'dan gelen 44 bin ton mısır yüklü "Riva Wind" ve 66 bin ton mısır yüklü "Glory" isimli gemilerdeki denetimlerini gerçekleştirdi.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'dan hareket eden 44 bin ton mısır yüklü "Riva Wind" ve 66 bin ton mısır yüklü "Glory" isimli gemiler, dün akşam saatlerinde İstanbul'da Ahırkapı'ya demirledi.

Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM temsilcileri, demirleyen gemilere öğle saatlerinde giderek denetimlerini gerçekleştirdi.

Heyet, denetimlerini tamamlamalarının ardından gemilerden ayrıldı.

Etiketler : müşterek koordinasyon merkezi gemi tahıl denetim
Kahve tanışması

Kahve tanışması
Sahnesinde 7 dilde şarkı söyledi

Sahnesinde 7 dilde şarkı söyledi
Festival başlıyor

Festival başlıyor
Konsere gitti klip çekti

Konsere gitti klip çekti
Dört yıl sonra sunucu dönüşü

Dört yıl sonra sunucu dönüşü
Kıyasıya yarış, ebedi dostluk

Kıyasıya yarış, ebedi dostluk
Sevgiliye Süpermen benzetmesi

Sevgiliye Süpermen benzetmesi
Zengin Kız, Kupa Kızı oldu

Zengin Kız, Kupa Kızı oldu
Harbiye korosu

Harbiye korosu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes