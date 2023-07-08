Ukrayna'dan çarpıcı iddia: en az 223 bin Rus askeri öldürüldü

Kara Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, bugün savaşın 500. günü olduğuna işaret edilerek "Bu zor bir 500 gün ancak özgürlüğümüz ve birliğimiz için verdiğimiz ebedi mücadelenin bir sembolüdür." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "(Savaş başladığından bu yana) 233 binden fazla suçlu öldürüldü, (Ruslara ait) 4 binden fazla tank, yaklaşık 8 bin zırhlı araç, 4 bin 346 topçu sistemi, 315 uçak ve 309 helikopter, 410 düşman hava savunma sistemi ayrıca 3 bin 666 insansız hava aracı, 1271 seyir füzesi, 6 bin 914 araç, 619 özel araç ve 18 gemi imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus ordusundaki asker kayıplarına ilişkin açıkladığı verileri doğrulamıyor.