VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sırtını terör örgütlerine dayayanlara unutamayacakları bir ders verdiniz"
Bakan Tunç: Sene sonuna kadar depremzede vatandaşlarımız, sıcak yuvalarına kavuşmuş olacak
4 Temmuz'da etkisiz hale getirilmişlerdi: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
Slaven Bilic, Al-Fateh'te
"Hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez"
5 Azov Taburu komutanını Ukrayna'ya döndü
08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:24:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:24:00

Ukrayna'dan çarpıcı iddia: en az 223 bin Rus askeri öldürüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 233 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, bugün savaşın 500. günü olduğuna işaret edilerek "Bu zor bir 500 gün ancak özgürlüğümüz ve birliğimiz için verdiğimiz ebedi mücadelenin bir sembolüdür." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "(Savaş başladığından bu yana) 233 binden fazla suçlu öldürüldü, (Ruslara ait) 4 binden fazla tank, yaklaşık 8 bin zırhlı araç, 4 bin 346 topçu sistemi, 315 uçak ve 309 helikopter, 410 düşman hava savunma sistemi ayrıca 3 bin 666 insansız hava aracı, 1271 seyir füzesi, 6 bin 914 araç, 619 özel araç ve 18 gemi imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus ordusundaki asker kayıplarına ilişkin açıkladığı verileri doğrulamıyor.

Etiketler : Ukrayna-Rusya savaşı Ukryana Rusya Rusya askeri kayıplar Ukrayna askeri kayıplar
Nysa antik kenti'nde oynayacak

Nysa antik kenti'nde oynayacak
Sevgililer yurtdışı tatilinde

Sevgililer yurtdışı tatilinde
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
Şöhret ateşten gömlek

Şöhret ateşten gömlek
Kerem Bürsin gönülleri fethetti

Kerem Bürsin gönülleri fethetti
Bayram İstanbul'da yaşanır

Bayram İstanbul'da yaşanır
27'nci yaşa merhaba

27'nci yaşa merhaba
Barcelona tatili

Barcelona tatili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX