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04 Mart 2023 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 16:30:00

Ukrayna'daki savaş suçlarının soruşturulması için Lahey'de merkez kuruluyor

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'daki savaşta işlenen suçların soruşturulması için Hollanda'nın Lahey kentinde uluslararası merkez kurulacağını, bunun kurulacak özel savaş mahkemesinin ilk adımı olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yayımladığı video mesajda, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef alan, enerji ve diğer altyapıya zarar veren saldırılar düzenlediğini dile getirdi.

Rus güçlerinin işkence, kötü muamele, cinsel şiddet ve yargısız infazlar yaptığını söyleyen von der Leyen, "Rusya, işlediği korkunç suçların hesabını vermeli. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hesap vermeli. Failleri yargı önüne çıkarmak için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Von der Leyen, bu sebeple AB'nin Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) rolünü desteklediğini belirterek, "Rusya'nın işlediği suçların yargılanacağı özel bir mahkemenin gerekli olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna'da bu hafta sonu düzenlenen konferansla Hollanda'nın Lahey kentinde savaş suçlarının soruşturulmasına yönelik uluslararası merkez kurulması hakkında anlaşma imzalanmasının, kurulması istenen özel savaş mahkemesinin ilk adımı olacağını vurguladı.

AB Komisyonundan verilen bilgiye göre, Ukrayna'da düzenlenen konferansta AB'nin ceza yargılaması işbirliği kurumu olan Eurojust bünyesindeki mevcut ortak soruşturma ekibi hakkında yeniden düzenlenmiş bir anlaşma imzalanacak.

Ortak soruşturma ekibi, Ukrayna'da işlenen uluslararası suçların soruşturulması ve kanıt toplamakla görevli olacak. Ekipte UCM, Ukrayna, Litvanya, Polonya, Estonya, Letonya, Slovakya ve Romanya'dan uzmanlar bulunacak.

Etiketler : avrupa birliği ursula von der leyen ukrayna rusya savaş suçları

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