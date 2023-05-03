Ukrayna'da siren sesleri yükseliyor

Rusya, Ukrayna'yı Putin'e suikast girişiminde bulunmakla suçladı. Ukrayna'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov "Kremlin'e yapılan sözde İHA saldırısı hakkında hiçbir bilgimiz yok" dedi.

Kremlin ise, saldırının iki İHA ile yapıldığını, savunma sistemlerinin İHA'ları etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerde ve Kiev'de siren sesleri yankılanıyor.