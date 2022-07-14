Ukrayna'da Rus saldırılarının yoğunlaştığı Slavyansk şehrinde sivil tahliyeler artıyor

Donetsk bölgesindeki cephe hattına yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan şehirdeki sivillerin yaşadığı konutlara, pazar ve sanayi yapılarına yönelik hava ve topçu saldırıların artması dikkati çekiyor.

Cephe hattındaki köyler ve yerleşimlerden tahliye edilen insanların daha güvenli bölgeye gönderilmesi için bir merkez haline gelen Slavyansk'ta yaşayanlar, güvenlik gerekçesi ile şehrin sokaklarına sık sık çıkmamayı tercih ediyor.

Toplam nüfusu 120 bine yakın şehrin sakinlerinin en önemli kısmı, savaşın başladığı ilk dönemlerden itibaren ülkenin daha güvenli bölgelerine veya yurt dışına gitmiş olsa da cephenin yaklaşmasıyla insan tahliyeleri artmaya başladı.

Hava saldırı tehlikesi nedeni ile neredeyse sürekli çalan siren seslerin altında yaşayan şehrin sakinleri, genelde sabahın erken saatlerinde aile için acil ihtiyaçlarını hızlıca gidermeye çalışarak evlerine sığınıyor.

Ukraynalı asker ve polis güçlerinin hareketliliği ile dikkat çeken ve sürekli ateş eden topçu sistemlerin seslerinin duyulduğu Slavyanks'ta çok az sayda market ve eczane açık şekilde hizmet veriyor.

"Günlük 100 ile 200 arasında insanın tahliyesini yapabiliyoruz"

Şehirdeki genel durumu ve son dönemlerde artan Rus güçlerince düzenlenen saldırılar hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Slavyansk Polis Müdürü Teğmen Dmitro Nogin, cephenin artık çok yakın olduğuna dikkati çekti.

En yoğun çatışmaların yaşandığı noktaların Slavyansk'tan en fazla 20 kilometre mesafede bulunduğunu aktaran Nogin, "Durum tabii ki ciddidir ama kontrol altındadır. Cephe hattı, bize 20 kilometreye kadar yaklaştı." diye konuştu.

Rus güçlerinin, şehre ve çevresindeki yerleşimlere yönelik ağırlıklı olarak topçu sistemleri ve uzak mesafedeki uçaklardan fırlatılan füzeleri kullandığını söyleyen Nogin, "Savaş başlamadan önce şehrin ve çevresindeki ilçelerde 160 bine yakın insan yaşıyordu ama şimdilik bu sayı 20 bine kadar düştü." ifadesini kullandı.

Nogin, Slavyansk'a doğru saldırıların özelikle temmuzda artmaya başladığını vurgulayarak, "Cephe hattı ne kadar yaklaşırsa, saldırılar ona göre daha da arttı." dedi.

Saldırıların artması nedeniyle tahliye operasyonların da devam ettiğini kaydeden Nogin, "Sivillerin tahliyesi her gün sürüyor. Günlük 100 ile 200 arasında insanın tahliyesini yapabiliyoruz."

Nogin, ağır çatışmaların devam ettiği yerlerde kalan ve bugüne kadar tahliye edilmeyi talep etmeyen sivillere bölgeden ayrılma çağrısında bulunarak, tüm insanların en kısa sürede evlerine dönebilmeleri için Ukrayna güçlerince ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Slavyanks'a yakın Kramatorsk şehri de bombalanıyor

Slavyansk'a yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yer alan, tren istasyonuna Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında onlarca insanın hayatını kaybetmesi ile dünya basınında yer alan Kramatorsk da Rus güçlerinin hedefleri arasında yer alıyor.

Savaş başlamadan önce sadece merkezinde yaklaşık 200 bine yakın insanın yaşadığı şehre, en son 13 Temmuz'da Rus güçlerince fırlatılan bir füze isabet etti.

Füze, şehrin merkezi semtinde bulunan apartmanlar arasında yer alan tarlaya düşerek patladı.

Sokakların boş olduğu, insan hareketliliğin olmadığı, hava saldırı tehlikesi nedeni ile sürekli sirenlerin çaldığı şehrin çeşitli noktalarında son dönemlerde bombalanan altyapılardaki hasarlar da dikkati çekiyor.