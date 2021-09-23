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23 Eylül 2021 Perşembe 18:16:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 18:16:00

Ukrayna'da 'oligark' karşıtı yasa kabul edildi

Kaynak: AA

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Ukrayna parlamentosunda "oligark"ların siyasete etkisini engellemeyi amaçlayan yasa kabul edildi.

Önemli ekonomik veya siyasi güç sahibi kişilerin (oligarklar) ulusal güvenliğe aşırı etkisi tehdidini engellemeye ilişkin yasaya göre, yasa kapsamında oligarkların siyasi partileri finanse etmeleri ve büyük çaplı özelleştirmelere girmeleri yasaklanıyor.

YASA 10 SENE YÜRÜRLÜKTE OLACAK

Ayrıca yasaya göre, söz konusu oligarkların belirlenmesi Ulusal Savunma ve Güvenlik konseyi tarafından gerçekleşecek.

Yasa Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin onayından sonra 10 sene süreliğine yürürlüğe girecek.

Etiketler : Ukrayna Vladimir Zelenskiy ekonomik
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