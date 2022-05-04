Ukrayna'da ölen sivillerin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ederken çatışmaların sona erdiği Kiev bölgesinde cesetlere ulaşma çalışmaları sürüyor.

Başkent Kiev'e 45 kilometre mesafedeki Vışegrad köyünde orta yaşlarındaki bir sivilin cesedine rastlandı.

Köy sakinlerinin de katılımıyla gerekli incelemeler yapıldı.

Torbaya konulan ceset, kayıt için hastaneye götürüldü.

"Saldırılarda ölen sivillerin cesetlerine her gün rastlıyoruz"

Buça Bölge Polis Merkezi basın sorumlusu Alina Podreyko yaptığı açıklamada, bölgedeki kent ve köylerde Rus saldırılarında ölen sivillerin cesetlerine her gün rastladıklarını söyledi.

Podreyko, ölenlerin arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.

"Nova Buda köyünde dün 69 yaşındaki bir kadının cesedini bulduk. Şibino köyünde de 2 cesede rastlandı. Bunların arasında şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle 10 yaşındaki bir kız çocuğu ve bir erkeğin cesedine rastlandı."

Birçok sivilin kayıp olduğunu aktaran Podreyko, kayıpların bulunması için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.