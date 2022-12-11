Ukrayna'da cephedeki askerler, arazi araçları sürüş eğitiminden geçiyor

Yağışlı ve soğuk hava şartları yaklaşık 1000 kilometrelik cephe hattındaki araçları kullananlar için ciddi zorluklar yaratıyor. Araçlar kar ve yağmur nedeniyle zor hareket ettiği için asker ve gönüllülerin arazi şartlarında sürüş eğitimi tekniklerine hakim olmasına önem veriliyor.

Ukrayna ordusunun 114. Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı ve tamamen gönüllü yerel ve yabancı uzmanlardan oluşan ekip, cephedeki askerlere, sağlık personeli ve gönüllülere 4X4 arazi araçları sürüş teknikleri eğitimleri veriyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan arazi yarışları alanında düzenlenen programda, cephede askerleri taşıyan, yaralıları tahliye eden, saldırılar altındaki yerleşim yerlerinde insani yardımları dağıtan ve sivilleri tahliye eden araçları kullananlar eğitim alıyor.

"CEPHEDE GÖREVLİ PERSONELE YARDIMCI OLUYORUZ"



Off-road eğitmeni 39 yaşındaki Andriy Beliyayev, AA muhabirine, verdikleri eğitim hakkında açıklamalarda bulundu.

Savaştan önce bu alanda kendisinin de katıldığı arazi yarışları düzenlediklerini anlatan Beliyayev, "Artık Ukrayna ordusunun 114. Bölgesel Savunma Tugayı sayesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine hizmet ediyoruz." dedi.

Beliyayev, amaçlarının cephede zorlu arazi şartlarında araç kullananlara önemli teknikleri öğretmek olduğunu belirterek "Kazaların meydana gelmemesi, savaş faaliyetlerini sorun yaşamadan sürdürmeleri için cephede görevli personele yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Eğitim programında sadece askeri personele değil gönüllü vatandaşlar ve sağlık uzmanlarına da kendi tecrübelerini aktardıklarını söyleyen Beliyayev, "Tüm bu aktivitelerimiz cephedeki savaş faaliyetlerine hizmet ediyor." dedi.

"ARAZİ ARAÇLARI, YARALILARIN TAHLİYE EDİLMESİ İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ"



Sahada gönüllü olarak eğitim veren Polonyalı off-road eğitmeni ve sporcusu Krzysztof Kopala, arazi araçlarının kullanılması konusunda cephedeki insanlara eğitim vermeye çalıştıklarını söyledi.

Ağırlıklı olarak askerlerin eğitimden geçtiğini ama isteyen gönüllülere de yardım ettiklerini vurgulayan Kopala, şunları kaydetti:

"Askerlere bu eğitimi vermek çok önemli çünkü savaşın devam ettiği cephe hatlarında her yerde zorlu arazi şartları mevcut. Ama arazi araçları sadece askeri personelin taşınması için değil yaralıların tahliye edilmesi için de çok önemlidir.

Gönüllüler de eğitimden geçiyor çünkü çok sayıda kişi, askerlere destek veriyor. Onlar sık sık cephelere giriyor, maalesef bazen saldırıların içinde kalıyor. Bu yüzden onlar da bulundukları durumdan nasıl kurtulmaları gerektiğini bilmelidir."