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10 Eylül 2020 Perşembe 23:27:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 23:28:00

Ukrayna'da büyük operasyon! PKK/KCK mensubu İsa Özer yakalandı

Kaynak: AA

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Ukrayna'da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, MİT'in yurt dışı operasyonu ile Türkiye'ye getirildi.

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