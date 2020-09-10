10 Eylül 2020 Perşembe 23:27:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 23:28:00
Ukrayna'da büyük operasyon! PKK/KCK mensubu İsa Özer yakalandı
Kaynak: AA
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Ukrayna'da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, MİT'in yurt dışı operasyonu ile Türkiye'ye getirildi.
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