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02 Nisan 2022 Cumartesi 23:36:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 23:37:00

Ukrayna: Zelenskiy-Putin görüşmesi büyük ihtimalle Türkiye'de olacak

Kaynak: AA

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Ukraynalı müzakereci Arakhamia, Zelenskiy ve Putin'in görüşmesine ilişkin, "Tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak" açıklamasını yaptı.

Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia Arakhamia, yerel televizyon kanallarına, Ukrayna-Rusya müzakerelerindeki durumu değerlendirdi.

"ÖNERDİĞİMİZ BARIŞ ANTLAŞMASI TASLAĞI KIRIM SORUNU DIŞINDA KABUL EDİLDİ"

İstanbul'da yaptıkları müzakerelerde Ukrayna'nın önerdiği barış antlaşması taslağının Ruslar tarafından Kırım sorunu dışında sözlü şeklide kabul edildiğini belirten Arakhamia, şunları söyledi:

"Rus tarafı, taslak belgenin Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini doğruladı. Şimdi bizim görevimiz, daha önce değindiğimiz konuları son aşamaya getirmek ve olası devlet başkanları toplantısına hazırlanmaktır."

"PUTİN-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ BÜYÜK İHTİMALLE TÜRKİYE'DE OLACAK"

Arakhamia, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü, iki liderin görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını beyan ettiğini hatırlatarak "Devlet başkanlarının görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak." dedi.

Etiketler : Rusya Putin Zelenskiy ukrayna
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