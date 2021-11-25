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25 Kasım 2021 Perşembe 18:22:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 18:23:00

Ukrayna: Yeni bir saldırı Rusya'ya pahalıya patlar

Kaynak: AA

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna'ya yeni bir saldırının çok pahalıya patlayacağını anlaması için çalışıyoruz ki bunu denemesin" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, gayelerinin Rusya'nın saldırgan hareketlerin devamından kaçınmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Kuleba, Moskova'nın, yeni bir saldırganlık dalgası sergilemesi durumunda siyasi, ekonomik ve insan kaybı açısından göreceği zararı anlamak zorunda olduğunu söyledi.

"Ukrayna'ya yeni bir saldırının çok pahalıya patlayacağını (Putin'in) anlaması için çalışıyoruz ki bunu denemesin."

Kuleba, son dönemde uluslararası toplumun Rusya'ya tutumunun daha sertleştiğini vurgulayarak, pek çok dünya başkentinde Rus ekonomisine zarar verecek ekonomik önlemlerin hazırlandığını dile getirdi.

Etiketler : ukrayna rusya saldırı
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