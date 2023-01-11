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11 Ocak 2023 Çarşamba 17:42:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 17:42:00

Ukrayna ve Rusya ombudsmanlarının Ankara'daki görüşmesinde insani sorunların çözümüne odaklanıldı

Kaynak: AA

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Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova ile görüşmesine ilişkin, "Özellikle 2014'ten itibaren Rusya Federasyonu'nda hapis cezası çeken sivil Ukrayna vatandaşları konusuna yoğunlaştık." dedi.

Ukrayna Ombudsmanı Lubinets ve Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Ankara'da bir otelde düzenlediği "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu uluslararası konferans kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından basına konuşan Lubinets, Rus ombudsmanıyla ilk toplantılarının dün gece 3 saat sürdüğünü söyledi.

Lubinets, görüşmelerde Ukrayna ve Rusya vatandaşlarının insani sorunlarının çözümü, esir değişimi ve yaralılar konularının gündeme geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle 2014'ten itibaren Rusya Federasyonu'nda hapis cezası çeken sivil Ukrayna vatandaşları konusuna yoğunlaştık. Bu kategoriye dahil edilebilecek Ukrayna vatandaşı sayısı oldukça fazla. Özellikle Rusya Federasyonu'nun iddia ettiğine göre Kırım bölgesinde sözde suç işlediği için cezalandırılan Ukrayna vatandaşlarına odaklandık."

Lubinets "Ailelerin birleşimi, çocukların iadesi, Ukrayna'da veya Rusya'da bulunan kişilerin kimlik bilgilerinin karşılıklı iletilmesi gibi birçok insani sorun hakkında konuştuk." dedi.

"BÖYLE BİR GİRİŞİMİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Lubinets, bugün ikili görüşme formatına Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un da dahil olduğunu belirterek "Böyle bir girişimi memnuniyetle karşılıyorum ve teşekkür etmek istiyorum. Tahıl Koridoru girişimi için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerimi sundum ve Türkiye'nin Ukrayna'da yaşanan diğer insani sorunların çözümüne yönelik girişimlerini de memnuniyetle karşıladığımızı belirttim." değerlendirmesinde bulundu.

Lubinets, tahıl koridorunun açılmasında ve diğer insani problemlerin çözümünde Türkiye'nin desteğini gördüklerini belirterek "Toplantılar bitmedi. Devam edeceğiz. Şu anda resmi mektuplar hazırlıyoruz ve 3 rauntta taraflar olarak bu mektupları karşılıklı olarak paylaşacağız." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da yasa dışı olarak ilhak ettiği bölgelerde yaşayan bazı Ukraynalıların kamplarda iradesi dışında tutulduğuna dair iddiaların sorulması üzerine Lubinets, Kırım, Donetsk, Lugansk bölgesi ve diğer bölgelerin "geçici olarak işgal edilen Ukrayna toprakları" olduğunu her zaman vurguladıklarını dile getirdi.

Lubinets, görüşmelerde hep sivillerden bahsettiklerini ancak Rus tarafının "belgelerde sorun yaşadığını" söylediğini belirterek "Ama bu kamptakiler de dahil olmak üzere geçici olarak işgal edilen bu topraklardakiler, vatandaşlarımızdır." ifadesini kullandı.

Lubinets, öte yandan görüşmelerde Kırım, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde "Rusya tarafından sivil Ukrayna vatandaşlarına yönelik gerçekleştirilen çocukların tehciri, filtrasyon kampları, ailelerin ayırılması gibi yasa dışı ve kanunsuz eylemleri ve çatışmalarda kimliklerini ve diğer kişisel belgelerini kaybeden Ukrayna vatandaşlarının yaşadığı problemleri" dile getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kamu Başdenetçisi Malkoç'a ve Türk halkına Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği destekten dolayı teşekkür eden Lubinets, "Dün Türkiye Dışişleri Bakanı (Mevlüt) Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanımız Zelenskiy'in dile getirdiği 'barış formülünü' desteklediklerini açıklamıştı, bunu da memnuniyetle karşıladık." dedi.

Etiketler : ukrayna rusya ombdusman
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