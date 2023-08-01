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01 Ağustos 2023 Salı 18:29:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 18:29:00

Ukrayna ve Polonya arasında gerginlik: Büyükelçiler, dışişlerine çağrıldı

Kaynak: IHA

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki'yi Polonya Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz'nin açıklamaları nedeniyle Bakanlığa çağırdı. Bu gelişmenin ardından karşılık vererek Polonya da Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Polonya Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz'ın dün akşam katıldığı bir programda Polonya'nın Ukrayna'ya yönelik tahıl yasağına ilişkin soruya verdiği yanıt Ukrayna ile Polonya arasında siyasi krize yol açtı. Programda önemli olanın Polonyalı çiftçinin çıkarını korumak olduğunu, içinde bulunulan hasat döneminde Polonya tahılının toplanması, depolanması ve makul fiyattan satılması gerektiğini belirten Przydacz, "Ukrayna ise Polonya'dan gerçekten büyük destek aldı. Ukrayna'nın Polonya'nın son aylarda ve yıllarda Ukrayna için oynadığı rolü takdir etmeye başlaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Przydacz'in açıklamaları üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki'yi Bakanlığa çağırdı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ukraynalıların Polonya'nın yardımları karşısında müteşekkir olmadığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, dolayısıyla bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ukrayna ve Polonya arasındaki dostluğun siyasi pragmatizmden daha derin olduğuna inandıklarını, siyasetin karşılıklı anlayışı ve iki ulus arasındaki ilişkilerin gücünü sorgulamaması gerektiğini ifade eden Nikolenko, "Hiçbir açıklama barış için mücadele etmede ve ortak Avrupa geleceğini inşa etmede bizlere engel olamaz" dedi.

POLONYA'DAN, UKRAYNA'YA CEVAP

Ukrayna'nın Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki Dışişleri Bakanlığına çağırmasının ardından Polonya'da Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Wasyl Zwarycz'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Polonya Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz'ın dün akşam katıldığı bir televizyon programında Polonya'nın Ukrayna'ya yönelik tahıl yasağına ilişkin soruya verdiği yanıt nedeniyle iki ülke arasında beliren siyasi gerilim tırmanıyor. Przydacz'ın sözleri üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki'yi Bakanlığa çağırmasının ardından Polonya'dan karşı hamle geldi. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Wasyl Zwaryczy'ı Bakanlığa çağırdı. Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukraynalı yetkililerin açıklamaları nedeniyle Ukrayna'nın Polonya Büyükelçisi Polonya Dışişleri Bakanlığı'na davet edilmiştir" denildi.

"POLONYA BÜYÜKELÇİSİ'Nİ ÇAĞIRMAK ATEŞLE OYNAMAKTIR"

Ukrayna'nın Polonya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırmasına Polonyalı politikacıların tepkisi ise gecikmedi. İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Sekreteri Krzysztof Sobolewski sosyal medya hesabı üzerinden, "Polonya Büyükelçisi'ni çağırmak ateşle oynamaktır" açıklamasında bulundu. Polonya'nın eski Başbakanı ve şu anda Avrupa Parlamentosu milletvekilliği görevini yürüten Beata Szydlo ise "Bu inanılır gibi değil. Polonyalıların hangi konuda açıklama yapacaklarını, eleştiri ve değerlendirmelerde bulunacakları Ukraynalı yetkililerin işi değil" dedi.

SİYASİ KRİZE NEDEN OLAN AÇIKLAMA

Przydacz'ın dün akşam katıldığı bir programda, önemli olanın Polonyalı çiftçinin çıkarını korumak olduğunu, içinde bulunulan hasat döneminde Polonya tahılının toplanması, depolanması ve makul fiyattan satılması gerektiğini belirterek, "Ukrayna ise Polonya'dan gerçekten büyük destek aldı. Ukrayna'nın Polonya'nın son aylarda ve yıllarda Ukrayna için oynadığı rolü takdir etmeye başlaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Przydacz'in açıklamaları üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Cichocki'yi Bakanlığa çağırmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ukraynalıların Polonya'nın yardımları karşısında müteşekkir olmadığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, dolayısıyla bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Etiketler : polonya ukrayna ukrayna-polonya
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