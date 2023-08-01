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01 Ağustos 2023 Salı 18:29:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 18:29:00

Ukrayna ve POlonya arasında gerginlik: Büyükelçi, dışişlerine çağrıldı

Kaynak: IHA

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki'yi Polonya Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz'nin açıklamaları nedeniyle Bakanlığa çağırdı.

Polonya Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz'ın dün akşam katıldığı bir programda Polonya'nın Ukrayna'ya yönelik tahıl yasağına ilişkin soruya verdiği yanıt Ukrayna ile Polonya arasında siyasi krize yol açtı. Programda önemli olanın Polonyalı çiftçinin çıkarını korumak olduğunu, içinde bulunulan hasat döneminde Polonya tahılının toplanması, depolanması ve makul fiyattan satılması gerektiğini belirten Przydacz, "Ukrayna ise Polonya'dan gerçekten büyük destek aldı. Ukrayna'nın Polonya'nın son aylarda ve yıllarda Ukrayna için oynadığı rolü takdir etmeye başlaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Przydacz'in açıklamaları üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki'yi Bakanlığa çağırdı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ukraynalıların Polonya'nın yardımları karşısında müteşekkir olmadığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, dolayısıyla bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ukrayna ve Polonya arasındaki dostluğun siyasi pragmatizmden daha derin olduğuna inandıklarını, siyasetin karşılıklı anlayışı ve iki ulus arasındaki ilişkilerin gücünü sorgulamaması gerektiğini ifade eden Nikolenko, "Hiçbir açıklama barış için mücadele etmede ve ortak Avrupa geleceğini inşa etmede bizlere engel olamaz" dedi.

Etiketler : polonya ukrayna ukrayna-polonya
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