Ukrayna: Ülkeden ayrılmaları yasaklandı

Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından ülkedeki siviller ülkeyi ve kalabalık kentleri terk etmeye başladı. Ülkenin batısında Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, "Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında eli silah tutan tüm Ukrayna vatandaşlarına silah dağıtılacağını duyurmuştu.

UKRAYNA'DA GENEL SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkede genel seferberlik ilan ederek bu yöndeki kararnameyi imzaladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yeni bir hamle geldi. Zelenskiy, Ukrayna'da genel seferberlik ilan edilmesine yöndeki kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre, ülkenin Donetsk ve Luhansk kentleri haricindeki tüm kentlerinde genel seferberlik ilan edildi. Kararnamede, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) genel seferberlik sırasında karşı istihbarat sızmalarına karşı önlemler alacağı ifade edildi. Seferberlik kapsamında askerlik için çağırılanların, belirtilen toplanma noktasında birliklerine katılacağı belirtilirken, askeri birimler tarafından seferberlik kaydı yapılan kişilerin yeteneklerine göre askeri birimlerde görevlendirileceği ifade edildi. Bölge, il ve ilçe yönetim başkanlarının ise, sağlık kuruluşlarının oluşturulmasını ve işleyişini sağlayacağı bildirildi. Zelenskiy'in imzaladığı kararnamenin 60 gün boyunca geçerli olacağı duyuruldu.