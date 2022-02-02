VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya lideri Putin'i Ukrayna konusunda uyardı
Kış Kartalı Harekatı'na katılan uçakların kalkış görüntüleri paylaşıldı
Beyaz Saray, Rusya'nın olası Ukrayna işgali için 'eli kulağında' tabirini kullanmayacak
Ukrayna, Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyor
Doğu Avrupa'ya asker gönderme kararı memnuniyetle karşılandı
MSB: Şırnak'ta terör saldırısında bir asker şehit oldu
Papa Franciscus, Türkiye'ye yeni büyükelçi atadı
"BM'deki başarımız, AGİT ve İİT'de benzer grupların kurulmasına ilham verdi"
Erivan-İstanbul uçuşları başladı
Tedavide yeni dönem: Antiviral ilacın kullanımı haftaya başlıyor
Yeni rekor: Vaka sayısı 110 bini geçti
Pentagon, Doğu Avrupa'ya 3 bin asker kaydırılacağını açıkladı
IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Afrika Birliği toplandı
AK Parti'li Aydemir: Bunların iktidar olmaları durumunda bu ülkeye verecekleri hiçbir şey yok
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesine tepki gösterdi
Kış Kartalı harekatının ayrıntıları belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na nükleer santral tepkisi
Yunanistan'ın ölüme itti! Donmuş halde bulundular!
Ertuğrul Gazi, yılda 2,5 milyar metreküp gazlaştırma yapabiliyor
"Türkiye, PKK'yı vurdu ses çok farklı yerden geldi"
Bayraktar İHA'lar için sıraya girdiler!
İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya teklifi
Türk gemilerini güçlendirecek kritik hamle!
02 Şubat 2022 Çarşamba 22:19:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 22:19:00

Ukrayna, Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyor

ABONE OL

Ukrayna Başbakanı Şmıgal, ülkesi ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması dahil 12 yeni anlaşma imzalanmasının planlandığını söyledi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkesi ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dahil 12 yeni anlaşma imzalanmasının planlandığını söyledi.

Şmıgal, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye ile STA'nın yanı sıra yüksek teknoloji, havacılık ve uzay endüstrileri, gençlik politikaları ve kolluk kuvvetleri alanlarında iş birliği taslak anlaşmalarının onay için kabineye sunulduğunu bildirdi.

Denis Şmıgal, yarın Ukrayna ile Türkiye arasında toplam 12 ülkeler arası anlaşmanın imzalanmasının planlandığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev ziyareti sırasında STA imzalamaya hazırlandıklarını söylemişti.

Etiketler : ukrayna başbakanı denis şmıgal serbest ticaret anlaşması ukrayna türkiye
'Kalp Yarası' hüsranı

'Kalp Yarası' hüsranı
Gözyaşları içinde Barış itirafı

Gözyaşları içinde Barış itirafı
Yıllar sonra gelen itiraf

Yıllar sonra gelen itiraf
"Oyunculuk değil, yapımcılık zor"

"Oyunculuk değil, yapımcılık zor"
Gala 3 Şubat'ta

Gala 3 Şubat'ta
Filtre itirafı

Filtre itirafı
Tehdit altındayım

Tehdit altındayım
Oyuncular sette dedikodu yapamıyor

Oyuncular sette dedikodu yapamıyor
Korel'den Esra'ya destek

Korel'den Esra'ya destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER