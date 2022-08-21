Savaşta ele geçirilen Rus askeri zırhlılar Kiev'de sergileniyor

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21 Ağustos 2022 Pazar 21:31:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 21:31:00

Ukrayna tarafından ele geçirilen Rus askeri zırhlıları Kiev'de sergileniyor

Kaynak: AA

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Ukrayna güçlerince savaşta ele geçirilen Rus ordusuna ait kullanılmaz haldeki çok sayıda zırhlı, başkent Kiev'de sergileniyor.

Yaklaşık 6 aydır Rusya ile savaşta olan Ukrayna, 24 Ağustos'ta Bağımsızlık Günü'nün yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

Savaş nedeniyle Ukraynalılar, bu yılki Bağımsızlık Günü kutlamalarına öncekilerine oranla daha fazla önem veriyor.

Kutlamalar öncesi savaşta Rus güçlerinden ele geçirilen ve kullanılmaz halde olan aralarında tank ve motorlu topçu sistemlerinin bulunduğu çok sayıda zırhlı, Kiev'in Kreşatik Caddesi'ne yerleştirildi.

Binlerce Ukraynalı, ele geçirilen Rus zırhlılarını görebilmek için Kreşatik Caddesi'ne geldi.

Ziyaretçilerden bazıları, trafiğe kapatılan caddedeki Rus zırhlılarının önünde fotoğraf çektirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, başlarda başkent Kiev çevresinde yoğunlaşmış olsa da bugün itibarıyla daha çok ülkenin güneyine kaymış durumda.

Etiketler : Ukrayna Rusya Kiev
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