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29 Temmuz 2022 Cuma 16:45:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 16:45:00

Ukrayna: Tahıl sevkiyatının bu hafta sonuna kadar başlaması bekleniyor

Kaynak: AA

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Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna olarak sevkiyat için gereken tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'da aylardır kapalı olan Odessa Limanı bugün yerel ve uluslararası basın kuruluşlarının temsilcilerinin ziyaretine açıldı.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, limanda, savaş nedeniyle uzun süredir bekleyen milyonlarca ton tahıl sevkiyatının başlatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği Müsteşarı Buket Kabakcı, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink, Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna'daki temsilcileri ile diğer ülkeleri temsil eden büyükelçilerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Tahıl sevkiyatı için Ukrayna'da gereken hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Kubrakov, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da tahıl sevkiyatı girişiminin imzalanmasının ardından Ukrayna tarafı, tarımsal tahıl ürünlerimizin limanlarımızdan ihraç etmeye başlatılması için gereken her şeyi yaptı. Sevkiyatı başlatmaya hazır Çornomorsk ve Odessa limanlarımız var."

Kubrakov, Odessa'ya yakın Yujnıy Limanı'nı da gelecek hafta sonuna kadar sevkiyat için hazır hale getireceklerini bildirdi.

Savaş başlamadan önce tahılla yüklenen birkaç geminin limanlarda beklediğini aktaran Kubrakov, şöyle devam etti:

"Bugün Çornomorsk'ta bir gemiyi daha yüklemeye başlıyoruz. Neredeyse tüm teknik konularda anlaştık. Bugün, gemilerin Karadeniz boğazı yönünde hareket edeceği önerilen koridorla ilgili BM'den onay alacağımızı ve bundan sonra sevkiyata başlamaya hazır olduğumuzu umuyoruz. Hafta sonuna kadar limanlarımızdan ilk gemilerin gönderileceğini umuyoruz."

Kubrakov, tahıl ihracatı sorunun çözülmesi sürecine katkı sağlayan taraflara, bu sürece destek veren Ukrayna'nın ortak ülkelerine teşekkür ederek, "Türk tarafına özel teşekkürler." dedi.

Tahıl ihracat sürecinin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için Ukrayna olarak tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini ve aynı yaklaşımı diğer taraflardan da beklediklerini aktaran Kubrakov,"Ukrayna tarafında mümkün olan her şeyi yüzde 200 oranında yaptık." diye konuştu.

İSTANBUL ANLAŞMASININ BAŞARISI TÜM DÜNYA İÇİN ÖNEMLİDİR

Kabakcı ise limana davet ettikleri için Ukrayna tarafına teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Yoğun görüşmeler ve gayretler neticesinde İstanbul'da tarihi bir anlaşmaya varıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki tarafla da en üst düzeydeki diyaloğu, bu anlaşmaya giden yolu açtı. Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanımız Sayın Akar, mevkidaşlarıyla sürekli temas halindeydi."

Burada BM Genel Sekreterinin de çabalarının önemini vurgulayan Kabakcı, artık taraflar için öncelikli olanın İstanbul anlaşmasının uygulanmasının sağlanması olduğunu ifade etti.

Kabakcı, tahıl sevkiyatı yönünde ilk adım olarak İstanbul'da bir Ortak Koordinasyon Merkezi'nin oluşturulduğunu hatırlatarak, gemilerin genel gözetimi ve koordinasyonunun söz konusu merkezde yapılacağını belirtti.

İstanbul'da imzalanan anlaşmanın tüm dünya için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Kabakcı, "İstanbul anlaşmasının başarısı tüm dünya için önemlidir. Bu anlaşmaya varılması için çok emek ve zaman verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere, tüm tarafların anlaşmanın ruhuna ve lafzına, anlaşma kapsamındaki taahhütlerine uymasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kabakcı, Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiklerini dile getirerek, "Türkiye, ülkenin yeniden imarı çabalarında Ukrayna'nın ve Ukrayna halkının yanında olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Bridget Brink ise tahıl krizinin çözülmesine sağladıkları önemli katkılardan dolayı Türkiye ile diğer taraflara teşekkür ederek, "Dünyada milyarlarca insan tahıl sevkiyatının başlatılmasını bekliyor." dedi.

Etiketler : tahıl koridoru odessa llman ukrayna rusya savaş
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