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21 Şubat 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 09:12:00

Ukrayna sınırından dünyayı şoke eden görüntüler! Bölgede tansiyon zirve yaptı: Z Operasyonu

Kaynak: Hürriyet

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Rusya-Ukrayna sınırında tansiyon yükseliyor. Ukrayna sınırına doğru ilerleyen Rus tanklarının 'Z' harfi ile işaretlendiği görüldü. Askeri uzmanlar bu yönteme 'savaş çıkarsa dost ateşinden kaçınmak için' başvurulduğunu düşünüyor.

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna - Rusya sınırında. Ülkenin doğusunda Rus yanlısı milisler ile çatışan Kiev olası bir Rus işgaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Savaşı önlemek için diplomatik çabalar devam ediyor. Tabiri caizse bu konuda zamana karşı yarış veriliyor. Zira sınırdan gelen görüntüler durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde sınırdaki Rus tank, zırhlı araç ve askeri personel taşıyıcılarının 'Z' harfi ile işaretlendiği görüldü.

Görüntüleri paylaşan İngiliz medyası bu gelişmeyi okurlarına 'Z Operasyonu' başlığı ile duyurdu. Askeri uzmanlar bu yönteme 'savaş çıkarsa dost ateşinden kaçınmak için' başvurulduğunu düşünüyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir askeri kaynak İngiliz The Sun gazetesine şunları söyledi: 'Bu, son hazırlıkların tamamlandığını gösteriyor.'

PİLOTLAR BÖYLE AYIRT EDECEK

Aynı kişi açıklamasında olası bir işgalde Rus uçaklarının hava hakimiyetine sahip olacağı ve bu işaretleme ile kendi birlikleri ile Ukrayna kuvvetlerini ayırt edebileceklerinin altını çizdi.

Ukrayna ve Rus ordusunun benzer askeri araçlara sahip olduğuna dikkat çeken askeri kaynak, Rusya'nın bu adım ile dost ateşinde verilecek kayıpları minimuma indirmeye çalıştığını belirtti.

Etiketler : Ukrayna RUSYA Z OPERAYONU
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