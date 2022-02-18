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18 Şubat 2022 Cuma 00:19:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 00:19:00

Ukrayna sınırında gerginlik devam ediyor

Kaynak: AA

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Dünyanın gözü Kiev - Moskova hattındaki gelişmelerde. Luhansk'ta bir köy, Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısına hedef oldu, bir anaokulu vuruldu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ülkenin doğusunda bir tanktan ateş açıldığını söyledi.

Kiev - Moskova hattında sular durulmuyor.

İngiliz mevkidaşı Liz Truss'ı Kiev'de ağırlayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ülkenin doğusunda bir tanktan ateş açıldığını söyledi. "Her türlü senaryoya hazır olmalıyız" dedi.

Rusya'nın ABD'ye sorumluluğu yükleyecek durumlar oluşturmaya çalışacağını savundu. Liz Truss da, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığı karşısındaki sabrına hayran olduğunu söyledi,"Ukrayna ile omuz omuzayız" dedi.

Truss Çin'e de seslendi, "Çin sorumlu bir küresel oyuncu olarak görülmek istiyorsa, Rusya'nın geri dönmesini sağlamak için her şeyi yapmalıdır." dedi.

LUHANSK'TA BİR ANAOKULU VURULDU

Gün içinde tansiyonu artıran gelişme Donbas'tan geldi. Luhansk'ta bir köy, Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısına hedef oldu.

Bir anaokulu vuruldu, öğretmen ve öğrenciler saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Voldoymyr Zelenskiy, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile saldırıyı telefon görüşmesinde ele aldı. "Güvenlik durumu ve özellikle Stanytsia Luhanska köyündeki kışkırtıcı bombardıman hakkında bilgi verildi" dedi.

MAXAR, RUSYA'NIN SINIRA KONUŞLANDIRDIĞI MALZEMELERİ GÖRÜNTÜLEDİ

Ukrayna sınırına yakın bölgede Rusya'nın konuşlandırdığı askeri malzemeler yine uydudan görüntülendi.

ABD'li uydu şirketi Maxar'ın görüntülerinde, Rusya'nın bir kısım askeri ekipmanını çektiği ancak hala büyük bir askeri varlığın bölgede bulundurduğu görüldü.

20 ASKERİ KONVOY TATBİKAT SONRASI ÜSLERİNE GERİ DÖNDÜ

NATO, ABD ve batılı ülkelerin hedefindeki Rusya ise tatbikatı biten birliklerin üslerine döndüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 20 askeri konvoyun Kırım'dan ayrılarak, Krasnodar ve Rostov'taki üslerine geri döndüğünü açıkladı. Bakanlık ayrıca, Hazar Denizi'nde 20 savaş gemisi ile tatbikata başlandığını duyurdu.

''RUSYA SALDIRI İÇİN BİR BAHANE ÜRETMEYİ PLANLIYOR''

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ve Ukrayna arasındaki krize dair açıklamalarda bulundu.

Blinken, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

Bliken'a göre Rusya Ukrayna'ya saldırmak için bahane üretmeyi planlıyor.

ABD BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI RUSYA'DAN SINIR DIŞI EDİLDİ

Reuters haber ajansının Rus basınına dayandırdığı habere göre, Rusya, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı Rusya'dan sınır dışı etti.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden, Rus gazetecilere yapılan açıklamada, Gorman'ın sınır dışı edildiği teyit edildi.

Rusya'nın bu yöndeki kararının "temelsiz" olduğu belirtilen açıklamada, "Bu eylemi, gerilimi tırmandırmaya yönelik adım olarak değerlendiriyoruz ve verilecek cevap üzerinde çalışıyoruz" denildi.

RUSYA'DAN ABD'YE YANIT

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın güvenlik talepleri ile ilgili cevabını ilettiğini açıkladı.

Rusya ABD'ye 11 sayfalık bir cevap verdi ve buna göre Rusya, Ukrayna'yı işgal planı bulunmadığını mektupta iletti.

Rusya, tüm ABD güçlerinin Orta ve Doğu Avrupa'dan çekilmesini istedi

Mektupta, Ukrayna çevresinde gerilimi azaltmak için Kiev'in Minsk Anlaşmasına uyması, Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulması gerektiği vurgulandı.

Etiketler : Rusya abd Dışişleri Bakanlığı
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