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04 Ağustos 2023 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 18:30:00

Ukrayna: Şimdiden 28 milyar dolar destek aldık

Kaynak: AA

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Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna'nın bu yıl ortaklarından şimdiden 28 milyar dolar mali destek aldığını bildirdi.

Şmıgal, hükûmet toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya ortakları tarafından sağlanan mali destek konusuna değindi.

Başbakan Şmıgal, "Bu yıl ortaklarımızdan şimdiden 28 milyar dolar mali destek aldık; Avrupa Birliğinden 11 milyar doların üzerinde, ABD'den 8 milyar dolardan fazla." dedi.

Dost ve müttefiklere desteklerinden dolayı teşekkür eden Şmıgal, "Ukrayna'ya sağlanan her bir dolar Avrupa'da sürdürülebilirliğimize, zaferimize, güvenliğimize ve barışa yapılan bir yatırımdır." ifadesini kullandı.

Şmıgal, halihazırda Ukrayna'nın iç kaynaklarının tamamını savaşa harcadığına dikkati çekerek işletmelerin ve vatandaşların ödediği vergilerin tamamının güvenlik ve savunma kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığını söyledi.

Söz konusu ihtiyaçlar için halihazırda 1 trilyon 800 milyar grivna (yaklaşık 48 milyar 500 milyon dolar) ayırdıklarını aktaran Şmıgal, bunun henüz nihai bir miktar olmayabileceğini dile getirdi.

Etiketler : Ukrayna Başbakanı Mali destek 28 milyar dolar.
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