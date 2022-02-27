Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Bayraktar TB2'nin konvoyu vurduğu anları paylaştı: Cehenneme hoş geldin
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Herson'da Bayraktar TB2 kamerasından, Rus zırhlıların vurulduğu anı paylaştı. Zalujnıy paylaşımda, 'Hayat veren Bayraktar neler yapıyor! Cehenneme hoş geldin' ifadelerini kullandı.
Ukrayna Rusya savaşı devam ederken bölgeden yeni görüntüler geliyor.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Herson'da Bayraktar TB2 kamerasından, Rus zırhlıların vurulduğu anı paylaştı.
Zalujnıy paylaşımda, 'Hayat veren Bayraktar neler yapıyor! Cehenneme hoş geldin' ifadelerini kullandı.
Ukrayna bir süre önce Türkiye'den Bayraktar İHA ve SİHA alımı gerçekleştirmişti.