Ukrayna: 5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürüldü

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24 Şubat 2022 Perşembe 09:37:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 09:37:00

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Ruslara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü

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Ukrayna ordusu, Ukrayna'nın doğusunda 5 Rus uçağı ve 1 helikopterin düşürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait 5 uçağın ve bir helikopterin düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Silahlı Kuvvetler bölgesinde saldırganlara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü. Birleşik kuvvetler, Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerine cevap veriyor. Askeri birimler pozisyonlarında. Düşman kayıplara uğruyor" denildi.

MOSKOVA'DAN YALANLAMA: UÇAĞIMIZ VURULMADI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik açıklamasını yalanlayarak, ülkedeki hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi, Rus birliklerine direnç göstermemektedir. Ukrayna hava savunma sistemleri etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Ukrayna Savunma Bakanlığı MOSKOVA HELİKOPRET UÇAK RUSYA
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