Ukrayna için zor sınav!

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06 Mart 2022 Pazar 14:52:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 14:52:00

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov: Ülke ekonomisi savaş durumuna geçirildi

Kaynak: AA

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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Rezkinov, ülke ekonomisinin savaş durumuna geçirildiğini açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülke ekonomisinin savaş durumuna geçirildiğini ve fabrikaların savunma ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, Reznikov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülke ekonomisini savaş durumuna geçirdiklerini belirten Reznikov, "Fabrikalar ve üretim tesisleri, çalışmaya devam ediyor, askeri emirleri yerine getiriyor, teçhizatı tamir ediyor ve askeri ganimetleri silaha dönüştürüyor." ifadesini kulandı.

Reznikov, savaşmak için ülkedeki fabrikaların her birinin çalışması gerektiğini ve yardımlarına ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Etiketler : UKRAYNA RUSYA Reznikov
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