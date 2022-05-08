Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 225 çocuk öldü
Kaynak: AA
Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 225 çocuğun hayatını kaybettiği, 413 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1635 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 126'sının tamamen yıkıldığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 225 çocuğun hayatını kaybettiği, 413 çocuğun yaralandığı kaydedildi.
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