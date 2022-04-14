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14 Nisan 2022 Perşembe 11:33:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 11:33:00

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü

Kaynak: AA

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Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 197 çocuğun hayatını kaybettiği, 351 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında binden fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 91'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 197 çocuğun hayatını kaybettiği, 351 çocuğun yaralandığı ifade edildi.

Etiketler : Ukrayna Başsavcılığı Rusya SAVAŞ ÇOCUK
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