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01 Nisan 2022 Cuma 11:58:00 - Güncelleme:01 Nisan 2022 Cuma 11:58:00

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 153 çocuk öldü

Kaynak: AA

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Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 153 çocuğun hayatını kaybettiği, 245 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 859 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

    Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 153 çocuğun öldüğü, 245 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

    Etiketler : Ukrayna Başsavcılığı bombardıman 153 çocuk
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