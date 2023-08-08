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Ukrayna: Rusya'nın füze saldırısı sonucu can kaybı 7'ye yükseldi
08 Ağustos 2023 Salı 21:50:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 21:50:00

Ukrayna: Rusya'nın füze saldırısı sonucu can kaybı 7'ye yükseldi

Kaynak: AA

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Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın dün Pokrovsk kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.

Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine dün düzenlediği füze saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Saldırının "büyük trajediye" yol açtığını belirten Klimenko, "Saldırı sonucu 7 kişi öldü, 36 polis görevlisi ve 2 çocuk dahil 67 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Klimenko, yeni bir saldırı tehlikesi nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.

Olay yerinde gün boyunca Ukrayna Başsavcılık temsilcilerinin çalıştığı ve arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

OLAY

Ukrayna, dün Rusya'nın Pokrovsk kentine füze saldırı düzenlediğini ve saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya, Donbas'ta taş üzerinde taş bırakmamaya çalışıyor. Rus terörünü durdurmalıyız. Rusya bu korkunç savaşta işlediği suçlar için cevap verecek." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : ukrayna rusya ukrayna-rusya savaşı
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