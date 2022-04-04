Ukrayna: Rusya'nın saldırıları azaldı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 39. gününe girdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Düşman, askeri ve sivil hedeflere sistematik füze ve hava saldırıları gerçekleştirmeye devam ediyor ancak saldırıların ve yüksek hassasiyetli silahların kullanılma yoğunluğu azaldı." bilgisi verildi.

Harkiv şehrinin yerleşim ve sanayi bölgelerinin çeşitli topçu sistemlerinden bombalandığı belirtilen açıklamada, "Bombardıman yoğunluğu da azaldı. İşgalci birlikler İzyum yönünde aktif operasyonları sürdürmek amacıyla yeniden toplanıyor. Düşman, insansız hava araçlarını da kullanarak keşif yapıyor." ifadesi kullanıldı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

21:34 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Mıkolayiv, Rivne ve Ternopol bölgelerinde yüksek hassasiyetli roketlerle akaryakıt depolarını vurduklarını bildirdi.

21:13 Ukrayna'nın Harkiv Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, Rus ordusunun, Harkiv yakınlarındaki Balakliya hastanesinden hasta ve doktorları tahliye etmesi planlanan tahliye konvoyuna ateş açtığını, bunun sonucu otobüs şoförünün hayatını kaybettiğini bildirdi.

17:00 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, savaşta henüz en kötüsünü yaşamadıklarını, şu anda Kiev'deki muharebeyi kazandıklarını ancak güneyde ve Donbas'ta asıl savaşın başlamak üzere olduğunu belirtti.

16:49 Rusya: Ukrayna ile müzakerelerde liderler zirvesi için anlaşma henüz hazır değil.

15:54 BM: Ukrayna'da en az 1417 sivil öldü, 4 milyon 176 bin 401 mülteci komşu ülkelere geçti

14:13 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol'den Zaporijya'ya sivillerin tahliyesinin sürdüğünü bildirdi

12:46 Rusya ile Ukrayna arasında süren görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, müzakerelerin yarın devam edeceğini belirterek, "Ukrayna tarafı tarafsızlık ve nükleer olmayan statüsü gibi konulara olan yaklaşımlarında daha gerçekçi hale geldi ancak anlaşma taslağı henüz sunulmadı" dedi.

12:15 Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 18 bin civarında askerini kaybettiği bildirildi.

11:54 Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa'da petrol rafinerisi ve akaryakıt deposunu vurduk

11:10 AB ülkelerinin desteğiyle Polonya'dan Ukrayna'ya 1500 ton gıda yardımı gönderildi.

10:51 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Odessa'yı vurduğunu duyurdu.

09:58 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın, Donbass Bölgesi ve ülkenin güneyini ele geçirmeyi amaçladığını belirterek, "Doğu ve Donbass Bölgesi'nde birliklerimizi güçlendiriyoruz" dedi

03:21 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının yoğunluğunun azaldığı bildirildi.

02:57 Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu.

00:03 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı Buça şehrinde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillere rastlandığını bildirdi.