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03 Nisan 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 11:04:00

Ukrayna: Rusya'nın füze saldırılarının yoğunluğu azaldı

Kaynak: Ajanslar

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Rusya-Ukrayna savaşı 39. gününe girdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Düşman, askeri ve sivil hedeflere sistematik füze ve hava saldırıları gerçekleştirmeye devam ediyor ancak saldırıların ve yüksek hassasiyetli silahların kullanılma yoğunluğu azaldı." bilgisi verildi.. Rus birliklerinin Odessa'yı vurduğu duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 39. gününe girdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Düşman, askeri ve sivil hedeflere sistematik füze ve hava saldırıları gerçekleştirmeye devam ediyor ancak saldırıların ve yüksek hassasiyetli silahların kullanılma yoğunluğu azaldı." bilgisi verildi.

Harkiv şehrinin yerleşim ve sanayi bölgelerinin çeşitli topçu sistemlerinden bombalandığı belirtilen açıklamada, "Bombardıman yoğunluğu da azaldı. İşgalci birlikler İzyum yönünde aktif operasyonları sürdürmek amacıyla yeniden toplanıyor. Düşman, insansız hava araçlarını da kullanarak keşif yapıyor." ifadesi kullanıldı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

10:51 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Odessa'yı vurduğunu duyurdu.

09:58 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın, Donbass Bölgesi ve ülkenin güneyini ele geçirmeyi amaçladığını belirterek, "Doğu ve Donbass Bölgesi'nde birliklerimizi güçlendiriyoruz" dedi

03:21 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının yoğunluğunun azaldığı bildirildi.

02:57 Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu.

00:03 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı Buça şehrinde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillere rastlandığını bildirdi.

Etiketler : ukrayna rusya Mihail Podolyak
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