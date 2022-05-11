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11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:21:00

Ukrayna, Rusya'dan doğalgaz akışını kısmen durdurdu

Kaynak: Reuters

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Ukrayna Kharkiv çevresindeki dört köyün geri alınması da dahil olmak üzere Rus kuvvetleri karşısında zafer elde ettiğini iddia ederken, bugün Rusya'dan doğalgaz akışını durdurdu

Ukrayna Kharkiv çevresindeki dört köyün geri alınması da dahil olmak üzere Rus kuvvetleri karşısında zafer elde ettiğini iddia ederken, bugün Rusya'dan doğalgaz akışını durdurdu.

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta başlattığı ve "özel askeri operasyon" olarak nitelendirdiği işgale rağmen Rusya'dan Avrupa'ya taşınan doğalgaz için ana rotalardan biri olmaya devam etmişti. Batılı devletlerin Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlarının hedefinde Rus enerji kaynaklarının kullanımını yasaklamak veya aşamalı olarak durdurmak bulunuyor.

Rusya'nın enerji kaynaklarının ithalatı, ülke için savaşta kullanmak üzere önemli bir fon kaynağı olmasının yanı sıra Avrupa, özellikle de Almanya için bir güvenlik açığı olma özelliği taşıyor.

Ukrayna'nın gaz operatörü dün yaptığı açıklamada, doğalgazı Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen Sokhranivka bölgesindeki geçiş noktasından Ukrayna'nın kontrolündeki bir bölgeye yönlendireceğini söyledi.

Doğalgaz akışının askıya alınması konusunda ise Rus birliklerin müdahalede bulunması gerekçe gösterilirken, GTSOU şirketi CEO'su Sergiy Makogon, Rus güçlerinin Ukrayna üzerinden transferi gerçekleştirilen doğalgazı Ukrayna'nın doğusunda bulunan ayrılıkçı güçlere gönderdiğini söyledi.

Şebeke operatörün tarafından günün erken saatlerinde açıklanan veriler, geçiş noktası üzerinden Rus gazı sevkiyatının gerçekleştirilmediğini gösterdi.

SAVAŞTA YENİ BİR AŞAMA

Ukraynalı birlikler Rusya'nın çoğunlukla üç yönden gerçekleştirdiği saldırılara karşı direnirken, ABD'li üst düzey istihbarat yetkilileri savaşın artık çıkmaza girmiş olduğunu ifade ediyor.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines dün Washington'da yaptığı açıklamada, Putin'in uzun sürecek bir çatışmaya hazırlanıyor göründüğünü ve Rusya'nın Donbas bölgesinde zaferi elde etmesi durumunda bile savaşın sona ermeyebileceğini belirtti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın elde ettiği başarıların Rus güçlerini kademeli olarak Kharkiv dışına ittiğini söyledi. Kharkiv, savaşın başlangıcından bu yana bombardıman altında kalan kentlerden biri olmuştu.

Etiketler : Ukrayna Kharkiv Avril Haines Zelenski Ukrayna
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