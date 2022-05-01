Rusya, taarruz harekatına hazırlanıyor

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ordusu Rusya'nın saldırıları hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, "Rusya, ülkenin doğusuna yönelik saldırılarını silah ve askeri teçhizatla güçlendiriyor" denildi. Ukrayna ordusu ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesini kontrol altına almaya çalıştığını ve Mıkolayiv ile Kryvyi Rih şehirlerine taarruz harekatına hazırlandığını bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ise Ukrayna'nın kuzeyindeki Harkov kentinden güneyindeki Zaporijya kentine kadar birçok bölgede Rus ordusunun hava saldırıları ve topçu ateşinin devam ettiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Düşmanın saldırı grubu güçlenmeye devam ediyor. 300'e kadar silah ve askeri teçhizat transfer edildi. Ülkenin doğusu ve güneyinde düşman birlikleri, sınır çizgisinin tüm bölümü boyunca aktif operasyonlar yürütüyor" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Rus ordusunun ana hedeflerinden birinin Donetsk'deki sanayi şehri Slovyansk olduğunu ifade ederek, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Rus ordusunun düzenlediği 9 saldırının püskürtüldüğünü belirtti.

ZOLOTE KASABASININ YÜZDE 70'İ TAHRİP EDİLDİ

Luhansk Bölgesel yönetimi, Luhansk'taki Zolote kasabasının yüzde 70'inin tahrip edildiğini açıkladı. Luhansk Valisi Serhiy Hayday ise bölgede silahlı çatışmaların yaşandığını belirtti.