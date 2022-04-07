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07 Nisan 2022 Perşembe 00:56:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 00:56:00

Ukrayna: Rusya Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlandığını açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6 Nisan akşamı verilerine göre Rusya'nın kaybettiği asker sayısının 18 bin 600 olarak güncellendiği bilgisi paylaşıldı.

Rus ordusunun gün içinde 6 yerleşim birimine düzenlediği saldırı operasyonunun başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin Herson bölgesindeki Osokarovka yerleşim biriminin kontrolünü geri aldığı açıklandı.

Açıklamada, Rusya'nın Donetsk ile Luhansk bölgesi ve Mariupol şehri üzerinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlık çabalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Etiketler : Ukrayna Rus ordusu taarruz operasyonu
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