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15 Mayıs 2022 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2022 Pazar 15:57:00

Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişme! "Sivil yerleşimleri kalkan olarak kullandı"

Kaynak: AA

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Ukrayna'da başkent Kiev bölgesindeki Kozaroviçi köyü sakinleri, Rus ordusunun, evlerini saldırılar için "kalkan" olarak kullandığını söyledi.

Vışhorod kentinin kuzeyindeki Kozaroviçi köyü, Dinyeper Nehri'nin kıyısında bulunuyor.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk günlerinde Rus ordusunca ele geçirilen köy, savaşın izlerini taşıyor. Burada, sivillere ait evlerin yanında Rus askerlerinden kalan siperler ve askeri malzemeler bulunuyor.

Yaklaşık bir ay çatışmaların yaşandığı köyün, ülkenin diğer yerleşim birimlerine saldırılar için "kalkan" olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Saldırılara maruz kalan Kozaroviçi köyü sakinleri, bu süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"KORKUNÇ SESLERDEN SAĞIR OLDUK"

Köy sakinlerinden Nella Gonçar, Rus birliklerinin şubat sonunda köylerine girdiklerini ve evlerini saldırılarda kullandıklarını söyledi.

Gonçar, "Biz onlar için kalkan gibiydik. Köyden çıkmamız için onlara yalvardık ancak evden bile çıkmamıza izin vermediler. Askeri teçhizatları avlu içinde tutuyorlardı ve buradan ateş ediyorlardı. Yaklaşık 1 ay silah sesleriyle yatıp kalktık. Korkunç seslerden sağır olduk." dedi.

Evinin bir süre sonra füzenin isabet etmesi nedeniyle yandığını aktaran Gonçar, "Köyümüzde evim gibi 38 ev bombalanıp yandı. Şimdi yan sokaktaki bir evde kalıyorum. Her şeyimiz kül oldu. Yardıma ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bazı akrabalarının Rusya'da yaşadığını anlatan Gonçar, şunları kaydetti:

"Onlar, savaş öncesi misafirliğe geliyordu, aynı masada yemek yiyorduk. Savaş başladıktan sonra durumumuzu soran hiç olmadı. Onları görmek bile istemiyorum. Çünkü köyümüzde öldürülen çok kişi var. Sivillerden bazıları ölü bulundu, bazıları kayıp, bazılarının ise esir düştüğünü ve Rusya'ya götürüldüğünü öğrendik. Rusları buraya çağırmadık. Kimden bizi kurtarmaya geldiklerini hala anlamış değilim. Suçumuz yok."

"AÇLIKTAN AZ KALSIN ÖLÜYORDUK"

Soyadını söylemek istemeyen yaşlı kadın Vera da saldırılar nedeniyle 20 günden fazla mahzende kaldıklarını anlatarak, "Açlıktan az kalsın ölüyorduk. Korkunç anlar yaşadık. Mahzen bizi kurtardı, ancak evimiz yandı gitti." dedi.

Vera, "Kendime 'neden bize saldırdılar' sorusunu soruyorum ve cevabını bulamıyorum. Biz kötü bir şey mi yaptık? Beynim bunu algılamıyor. Ukrayna'da barış ve huzur içinde yaşıyorduk. Kimseden kurtarılmamıza ihtiyacımız yoktu. Ülkemizi seviyoruz." şeklinde konuştu.

"KARDEŞİM ÖLDÜRÜLDÜ"

Kozaroviçi sakini Nikolay ise köyün Rus askerlerince Ukrayna'nın diğer yerleşim birimlerine saldırı düzenlemek için kullanıldığını ifade ederek, "Evlerimiz kurşunlandı. Garajım arabayla birlikte yandı. Çocuklarım hala kendine gelmeye çalışıyor." dedi.

Kardeşinin yakınlardaki Demidov köyünde ikamet ettiğini söyleyen Nikolay, "Kardeşimi yaklaşık 1 ay aradıktan sonra ölü bulduk. Kardeşim kafadan vurulmuş." ifadesini kullandı.

Etiketler : Dinyeper Nehri Ukrayna Kozaroviçi köyü sakinleri Rusya ve Ukrayna
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