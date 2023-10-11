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11 Ekim 2023 Çarşamba 14:49:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 14:49:00

Ukrayna-Rusya savaşı bitiyor mu? Zelenski'den kritik açıklama

Kaynak: Sputnik

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zelenski, "“Çatışmanın sona ermesiyle ilgili kesin bir tarih veremem. Ancak bu savaşın ortası değil, son kısmı” dedi.

Romanya ziyareti sırasında Rusya-Ukrayna geriliminde son durumu değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin Rusya ile çatışmanın son aşamasına geldiğini söyledi.

"BU SAVAŞIN ORTASI DEĞİL, SON KISMI"

Resmi ziyarette bulunduğu Romanya'nın başkenti Bükreş'te, TV kanalı Digi-24 ile yaptığı röportajda bölgedeki son durumu değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Çatışmanın sona ermesiyle ilgili kesin bir tarih veremem. Ancak bu savaşın ortası değil, son kısmı" dedi.

Zelenski, demecinde, "Sanırım son aşamadayız. Pek çok kaygımız var. Para, silah yardımları...Ama son ve en zor kısımdayız" ifadelerini kullandı.

Romanya'nın Kiev'e topçu mühimmatı sağladığını kaydeden Ukrayna lideri, Romanya'nın yardımının kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz. Topçu mühimmatı aldık, eksiğimiz vardı. Batıdan her yerden insanlar bize yardım etti, silah gönderdiler ve siz de yardım ettiniz" diye konuştu

'ROMANYA BİZE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ KONUSUNDA YARDIM EDEBİLSEYDİ HARİKA OLURDU'

Demecinde bu yardımların yine de yetmediği sinyalini veren Zelenski, "Romanya bize hava savunma sistemleri konusunda yardım edebilseydi harika olurdu" diye gönderme yaparken, Romanya'nın Ukrayna'nın sahip olmadığı sistemlere sahip olduğunu ekledi.

Kiev'in Moldova dilinin var olmadığını kabul etmeye hazır olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Ukrayna Devlet Başkanı, "Açıkçası bunda küresel bir sorun görmüyorum, benim için sorun değil. Bazı insanlar Moldova'nın Romanya olduğunu söylüyor. Bana göre bu sorun acil değil" dedi.

Zelenski'ye bir sonraki başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı da sorulurken, Ukrayna lideri, "Savaş devam ederse evet, savaş biterse hayır. Savaş sırasında kaçamam" diye yanıtladı.

Etiketler : Zelenski açıklama Ukrayna-Rusya savaşı savaşın sonu.
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