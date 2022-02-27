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27 Şubat 2022 Pazar 18:38:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 18:38:00

Ukrayna: Rusya ile görüşmeler başladı

Kaynak: TRTHaber

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Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rusya-Ukrayna görüşmesinin başladığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise görüşmelerin henüz başlamadığını ancak tarafların görüşme noktasına ulaştığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, görüşmelere ilişkin, "Biz Rusya'nın ne diyeceğini dinlemek için görüşeceğiz. İşgalin sona erdirilerek Rus askerlerinin ülkemizden nasıl çıkarılacağını konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"Ön koşulsuz" görüşme

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşme hakkında bilgi vermişti.

Zelenskiy, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık." ifadelerini kullanmıştı.

Lukaşenko'nun Belarus'ta Ukrayna heyetinin güvenliğine ilişkin garanti verdiğini belirten Zelenskiy, şunları kaydetmişti:

"Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi."

Rus heyeti de görüşmeyi doğrulamıştı

Rusya'nın Ukrayna ile müzakere yapacak heyetin başkanı Rusya Devlet Başkanı Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetinin Belarus'un Gomel bölgesinde müzakerelere katılmayı kabul ettiğini bildirmişti.

Medinskiy, Gomel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile müzakere etmesine ilişkin saat 15.00'e kadar verdikleri sürenin dolduğunu, ancak bu dakikalarda Ukrayna'dan haber geldiğini ifade etmişti.

Ukrayna heyetinin haber gönderdiğini belirten Medinskiy, "Müzakereler Gomel bölgesinde yapılacak. Şu anda güzergah belirleniyor. Gomel bölgesinde Ukrayna tarafının maksimum güvenliğinin sağlanacağı mantıklı bir yer seçilecek." diye konuşmuştu.

Rus tarafının söz konusu güzergahta Ukrayna heyetinin geçiş güvenliğine yüzde 100 garanti verdiğini vurgulayan Medinskiy, Moskova'nın barışı sağlamak için günün her saatinde Kiev ile görüşmeye hazır olduğunu dile getirmişti.

Etiketler : rusya ukrayna görüşme
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