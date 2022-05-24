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Ukrayna: Rusya, Belarus'un Brest bölgesine İskender füze sistemleri yerleştirdi
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24 Mayıs 2022 Salı 13:10:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 13:10:00

Ukrayna: Rusya, Belarus'un Brest bölgesine İskender füze sistemleri yerleştirdi

Kaynak: AA

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın, Belarus'un Ukrayna sınırına 50 kilometre uzaklıktaki Brest bölgesine İskender-M operasyonel taktik füze sistemlerini yerleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, savaşın 90. gününde Belarus sınırından Ukrayna'ya füze ve hava saldırısı tehdidinin arttığı belirtildi.

    Açıklamada, "Saldırgan, İskender-M operasyonel taktik füze sistemlerini Ukrayna'nın devlet sınırından 50 kilometreye kadar mesafedeki Belarus'un Brest bölgesine konuşlandırdı." ifadesi kullanıldı.

    Rus birliklerinin Zaporojiye bölgesindeki taktik konumlarını geliştirdiklerine dikkat çekilen açıklamada, "Zaporojiye yönünde, işgalciler Vasilyevka-Kamenskoe tarafına doğru saldırı operasyonlarına devam etmek için birlikleri güçlendiriyor." denildi.

    Açıklamada, ülkenin doğusunun ise çatışmanın yoğun yaşandığı bölge olarak kalmaya devam ettiği ve son 24 saatte Ukrayna ordusu tarafından Donetsk ve Luhansk yönlerinde 16 düşman saldırısının püskürtüldüğü ve 8 tank ile 22 zırhlı aracın imha edildiği kaydedildi.

    Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 29 bin 350 oldu

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının diğer açıklamasında, 24 Şubat ile 24 Mayıs tarihleri arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin veriler güncellendi.

    Buna göre, Ukrayna topraklarında 29 bin 350 Rus askeri öldürüldü. Bunun yanı sıra 205 uçak, 170 helikopter, 1302 tank, 3 bin 194 zırhlı araç, 112 füze, 606 roketatar sistemi ve 93 hava savunma sistemi imha edildi.

    Rus güçleri 2 bin 213 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi, 480 insansız hava aracını da kaybetti.

    Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

    Etiketler : Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus güçleri Ukrayna toprakları
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