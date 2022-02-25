VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy'den 'kaçtı' iddialarına yanıt: Hepimiz buradayız
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten önemli açıklamalar
Türkiye'de 71 bin 736 yeni vaka tespit edildi
Ukrayna: Rusya 2 kentte ambulanslara ateş açtı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türk vatandaşlara duyuru
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük
Tarımsal destekleme ödemesi bugün yatırılacak
Pentagon: Rusya, Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemedi
Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulundu
Macron, selefleri Hollande ve Sarkzoy ile Ukrayna krizini görüştü
Başak Cengiz'i katleden caninin savunması dehşete düşürdü
Putin'den Vladimir Zelenskiy'nin müzakere çağrısına yanıt!
"Yatırım tutarı 10 milyar lirayı geçecek"
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin görevden uzaklaştırıldı
Zelenskiy'den Putin'e çağrı
Türkiye'de inşa edildi! Kardeş ülkenin donanmasına teslim edildi
"NATO daha kararlı adım atmalı"
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Aliyev Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
İşgalin simgesi ilk kez konuştu... Sözleri kan dondurdu
Dün Odessa'da vurulmuştu! Gemimiz İstanbul Boğazı'nda
Rusya'ya peş peşe yaptırım açıklamaları!
Turizm Teknolojileri Yarışması Ülkemizin Tanıtımında Fark Yaratacak
Geleceğin yöneticileri mezun oldu
25 Şubat 2022 Cuma 19:33:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 20:39:00

Ukrayna: Rusya 2 kentte ambulanslara ateş açtı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Sağlık Bakanı, Rusya'nın 2 kentte ambulanslara ateş açtığını açıkladı.

Ukrayna Sağlık Bakanı, Rusya'nın 2 kentte ambulanslara ateş açtığını açıkladı.

Ukrayna sağlık bakanı Rus birliklerini Zaporizhzhya ve Chernihiv bölgelerinde ambulanslara ateş etmekle suçladı.

Viktor Lyashko Ukrayna televizyonuna verdiği demeçte, Rus güçlerinin Chernihiv'deki bir psikiyatri hastanesine de ateş açtığını söyledi.

Etiketler : Ukrayna rusya ambulans
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
37 yıl sonra aynı poz

37 yıl sonra aynı poz
Köylüler voleybolda rakip arıyor

Köylüler voleybolda rakip arıyor
Single heyecanı

Single heyecanı
Ayrılık acısını boksla atıyor

Ayrılık acısını boksla atıyor
Doğum için gün sayıyor

Doğum için gün sayıyor
Evlilik teklifi yolda geldi

Evlilik teklifi yolda geldi
‘Hey Corç' borçlarımı kapattı

‘Hey Corç' borçlarımı kapattı
İçine sinmezse oynamıyor

İçine sinmezse oynamıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER