25 Şubat 2022 Cuma 19:33:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 20:39:00
Ukrayna: Rusya 2 kentte ambulanslara ateş açtı
Kaynak: AA
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Ukrayna Sağlık Bakanı, Rusya'nın 2 kentte ambulanslara ateş açtığını açıkladı.
Ukrayna Sağlık Bakanı, Rusya'nın 2 kentte ambulanslara ateş açtığını açıkladı.
Ukrayna sağlık bakanı Rus birliklerini Zaporizhzhya ve Chernihiv bölgelerinde ambulanslara ateş etmekle suçladı.
Viktor Lyashko Ukrayna televizyonuna verdiği demeçte, Rus güçlerinin Chernihiv'deki bir psikiyatri hastanesine de ateş açtığını söyledi.
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