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Ukrayna: Ruslar, operasyonun hızını artırmaya çalışıyor
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24 Nisan 2022 Pazar 00:45:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 00:48:00

Ukrayna: Ruslar, operasyonun hızını artırmaya çalışıyor

Kaynak: AA

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda Donetsk ve Luhansk bölgeleri üzerinde tam kontrol sağlamak için operasyonun hızını artırmaya çalıştığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu ile halkının Rus askeri işgaline karşı kahramanca direnişini sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'nın doğusunda Donetsk ve Luhansk bölgeleri üzerinde tam kontrol sağlamak için operasyonun hızını artırmaya çalıştığı bilgisi verildi.

Çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk ve Herson bölgesinde Rus ordusunun Popasna ve Rubijne yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, Rusların, Severodonetsk şehrine saldırıya hazırlanmaya odaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov şehrinin kısmi abluka altında olduğu kaydedildi.

Etiketler : Ukrayna Çatışma Rus ordusu
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